Alberto Rollo ospite a “Scrittori in borgo“ In viaggio tra cielo, amore ed escursionismo

La rassegna ‘Scrittori in borgo’ porta oggi a Fosdinovo Alberto Rollo. Presenterà, insieme a Eleonora Sottili, il suo ultimo libro “Il grande cielo – educazione sentimentale di un escursionista”. Nel librio la storia di un uomo di pianura e di metropoli che ha sempre guardato alla montagna per amor di valico, di salita, di cielo; è la storia di una educazione sentimentale, ma insieme la storia di come quell’uomo ha imparato a leggere la montagna, non solo attraverso l’apprendimento del cammino ma anche attraverso il filtro di pittura, musica, memoria locale e racconti orali.

L’appuntamento è alle 18,30 in piazza Sauxillanges, sotto il castello di Fosdinovo. Ingresso libero. Info: 0187 6807220 – 0187 1788126