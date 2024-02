Alberti rilancia: : "Una variante sbagliata"

"Le osservazioni della Regione e della Provincia sulla variante Sogegross testimoniano quanto in essa ci sia di criticabile e sbagliato. E’ evidente come non sia conforme con gli strumenti di governo del territorio (Piano strutturale e Regolamento urbanistico) ma anche in contrasto con la visione e l’indirizzo di rilancio e di sviluppo manifatturiero della Zona industriale apuana". Lo afferma il consigliere comunale del Pd Stefano Alberti (nella foto) che rileva con soddisfazione quanto la posizione espressa da Provincia e Regione coincida con le osservazioni a suo tempo presentate dal gruppo consiliare del Pd a Massa. "In merito alla variante Sogegross – afferma Alberti – abbiamo espresso una posizione chiara in difesa della vocazione produttiva della zona industriale. E ci siamo mobilitati, in sintonia con le richieste dei sindacati e dei commercianti della costa apuoversiliese, per lo stop definitivo alla variante giudicata da molti ’ad personam’. Chi ha acquistato l’area sapeva chiaramente che quel lotto aveva una destinazione manifatturiera inserito in un comparto di completamento industriale artigianale. Chi ci amministra dovrebbe conoscere meglio il territorio e governare guardando all’interesse collettivo".

"I dati forniti dall’Isr (Istituto studi e ricerche della Camera di Commercio) e altri studi di settore – conclude Alberti – registrano incrementi importanti del manifatturiero sia in termini di apporto al Pil provinciale sia occupazionale. Baker Hughes consolida la presenza nel territorio con investimenti significativi, il settore della nautica rafforza la propria attività con rinnovate produzioni di alto valore aggiunto e la metalmeccanica mostra dati positivi. Ma a mancare è la volontà di conoscere, la voglia di dibattere prima di deliberare".