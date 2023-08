Alberti: "Le modifiche al regolamento del verde per interessi particolari"

L’approvazione delle modifiche al Regolamento del verde continua a scatenare polemiche. Per il consigliere del Pd Stefano Alberti "si è proceduto in consiglio a fari spenti pur di rispondere ad alcune ‘esigenze’ particolari". "Solo otto giorni per rivedere un regolamento che nei cinque anni della prima giunta Persiani non era stato rivisitato – incalza Alberti – L’interesse principale di questa amministrazione non è il verde ma la risposta da dare ad alcuni ‘interessi particolari’, confermato dal dibattito dove è stata esplicitata la volontà di dare risposte immediate alle attività degli spettacoli viaggianti (tra cui Luna Park) e aumentare le giornate di attività delle sagre organizzate nei parchi pubblici". Modifiche, per Alberti, "inadeguate e pasticciate": "non si è provveduto a stilare un elenco delle aree verdi pubbliche dove collocare questo tipo di attività. Nessuna salvaguardia per tutte le aree vincolate".