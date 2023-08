Albero crolla sulla strada Tragedia sfiorata a Casette

Sfiorata la tragedia sulla strada per Casette. La denuncia è di un residente, Ezio De Angeli, molto sensibile alle tematiche della montagna massese. "Mercoledì intorno alle 6 circa, dopo la galleria di Caglieglia e salendo verso Casette, una pianta ad alto fusto si è abbattuta sulla carreggiata sfiorando un’auto in corsa. La grossa pianta ha ostruito la carreggiata impedendo alle auto di circolare. La fortuna ha voluto che la Fiat Panda arrivasse pochi secondi dopo che l’albero si era abbattuto sulla strada mentre pochi secondi prima un grosso camion era riuscito a passare per recarsi alle cave".

Sulla questione dell’abbandono della montagna il consigliere Pd, Stefano Alberti, presenterà un’interpellanza al sindaco e al presidente del consiglio comunale. "Da alcuni anni la strada in questione è abbandonata all’incuria totale; le cunette non esistono più e in alcuni tratti sono ricoperte di detriti e arbusti. Quando si lascia via Bassa Tambura per prendere il bivio per Casette, davanti alla ex cartiera di Canevara, nelle rocce sovrastanti sono evidenti numerosi smottamenti e fratture di cui alcune prossime alla caduta. Quest’area era stata già segnalata alcuni anni fa – aggiunge Alberti - ma ancora non sono stati presi provvedimenti. Inoltre, prima della sorgente del Cartaro sempre sulla strada che porta a Casette, in prossimità di una curva ci sono piante secche di cui alcuni rami sono già caduti mesi fa". Il consigliere Alberti chiede al Comune di mettere a bilancio somme da investire nella manutenzione e nella sicurezza delle strade di montagna. Tante sono le problematiche dei paesi montani e recentemente, anche il consigliere Daniele Tarantino, ha presentato un’interpellanza sulla questione cassonetti sia a Casette che a Forno. "Come abitanti di queste zone montane - conclude De Angeli - chiediamo le dovute misure di messa in sicurezza. Ricordo inoltre che da queste strade scende il prezioso marmo estratto dalle cave sovrastanti Casette, portando nelle casse del Comune una cospicua somma di denaro: una parte sia investita nella messa in sicurezza delle strade montane". Angela Maria Fruzzetti