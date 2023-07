Albero crolla, stop al traffico sulla statale del Cerreto

Tragedia sfiorata la notte scorsa sulla statale 63 del Cerreto nei pressi del bivio che conduce a Casola e nella Valle del Lucido: una gigantesca acacia, posta a monte della strada sul lato sinistro con direzione di marcia Aulla, nonostante in zona non fosse in corso nessun temporale né spirasse un alito di vento, è improvvisamente precipitata sulla nazionale invadendo tutta la carreggiata e oltrepassando anche il guard rail dell’altro senso di marcia. Ad accorgersi del pericolo un automobilista che ha dato l’allarme. "Siamo stati chiamati dal sindaco di Fivizzano alle 23 - racconta Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile Ser Fir Cb locale - che ci chiedeva di portarci d’urgenza al bivio di Cormezzano. Sul posto coi vigili del fuoco di Aulla e i carabinieri di Fivizzano abbiamo sgomberato la carreggiata. L’acacia è stata ridotta in pezzi con la motosega, poi abbiamo provveduto a liberare il manto stradale da tronchi e ramaglie. Per un’ora la statale 63 è rimasta chiusa al traffico. Fortunatamente la pianta è caduta di notte quando il traffico era ormai pressochè inesistente, fosse successo qualche ora prima con la fila di auto dei turisti di ritorno dal Valico del Cerreto, la tragedia sarebbe stata assicurata. Va intensificata la manutenzione su scarpate e lato strada".

Roberto Oligeri