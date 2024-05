Albero crolla in cantiere. Paura per un operaio ferito

L’albero che cade, il grosso ramo che sfonda l’abitacolo di un escavatore e travolge la postazione dell’operaio alla guida del mezzo. Una catena di eventi disgraziati, ma solo per estrema fortuna con lievi conseguenze, ha segnato l’incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì in un cantiere edile lungo la via Emilia, a Forte dei Marmi. Così è rimasto ferito V.A., 62enne originario dell’Albania ma residente ad Aulla ormai da diversi anni.

Stava lavorando in un terreno in cui era stata autorizzata la rimozione del verde – operazione propedeutica alla costruzione di prime case per un progetto di edilizia convenzionata –, quando, per cause da accertare, una grossa pianta è stata sradicata alla base e il tronco si è abbattuto sulla cabina del mezzo meccanico. Al momento del crollo l’operaio era da solo, e ad accorgersi di quello che era successo sono stati alcuni addetti di un magazzino adiacente al cantiere che hanno dato l’allarme al 118. Oltre all’automedica di Massa e all’ambulanza, vista la dinamica dell’incidente è stato allertato anche l’elisoccorso in codice rosso. Le condizioni dell’uomo, che ha subito un trauma da schiacciamento ad un arto, sono state giudicate dai sanitari intervenuti meno preoccupanti di quanto ipotizzato in un primo momento di fronte alla scena del sinistro. Il trasferimento con Pegaso è stato quindi annullato, e l’operaio è stato trasferito in codice giallo al Noa di Massa da cui è stato dimesso dopo poche ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Forte dei Marmi, con il vicesindaco Andrea Mazzoni, e gli ispettori della sicurezza sul lavoro dell’asl Toscana Nord Ovest che hanno effettuato i rilievi.