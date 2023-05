Alberi pericolanti a Canevara A rischio il monumento ai caduti

Il monumento ai caduti di Canevara è a rischio: "Lo avevamo detto", così potrebbero dire tante persone, residenti e non di Canevara, di fronte alla pianta che adesso minaccia il cippo intitolato alla memoria di Mario Paolini, medaglia d’oro al valor militare. Quello di cui tante persone avevano timore è accaduto: una pianta di notevoli dimensioni è piombata sul monumento. Le richieste di potare le grosse piante che lo sovrastano e di disboscare l’area che accoglie il cippo a Paolini e ai caduti della guerra di Liberazione si sono sprecate. Tante proteste per invitare e sollecitare gli uffici competenti a prendersi cura di quella zona e soprattutto a tagliare le piante cresciute a dismisura che minacciano la sicurezza del monumento, e non solo, visto che siamo sulla strada provinciale su cui convergono i versanti di competenza comunale. Una grossa pianta si è abbattuta e rischia adesso di danneggiare il cippo. E’ stata tagliata la parte che dava sulla strada per consentire il regolare flusso del traffico ma il grosso tronco poggia ancora sull’apice del cippo di Paolini. Sopra si notano altre piante pericolanti e sarebbe necessario e urgente un intervento per la messa in sicurezza. Tuttavia, lungo tutta la strada, si denotano situazioni simili, con grosse piante a bordo strada, un rischio per chi vi transita. "C’è bisogno di un intervento di pulizia e potatura delle piante – osservano alcuni residenti di Canevara – di controlli sulla stabilità degli alberi più grossi a bordo strada, per poi procedere con forme di manutenzione ordinaria". Da ricordare che il monumento necessita di restauro.

Angela Maria Fruzzetti