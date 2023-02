Al via la White marble marathon Più di 1200 atleti da tutto il mondo

Al via la sesta edizione della White Marble Marathon, che si corre oggi a partire dalle 9. La postazione per la partenza e l’arrivo è stata individuata in viale Colombo. Queste le strade interdette al traffico fino alla conclusione della corsa e interessate da uno degli eventi sportivi più attesi e che vede la partecipazione centinaia di atleti nazionali e internazionali. piazza vittime del Moby Prince, via Rinchiosa, viale Vespucci, viale Colombo, viale XX Settembre (piazza Menconi), via Covetta, Via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale Da Verrazzano, Viale XX Settembre (piazza Menconi), via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna via delle Pinete. Il centro di Marina si potrà transitare fino a via Genova compresa. Dopo le 10,30 ad Avenza la circolazione tornerà normale. Per raggiungere Marinella sarà necessario percorrere il viale Galilei e poi via Bassagrande.