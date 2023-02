Al via il pentathlon della cucina Gli chef si sfidano a Carrarafiere

Cinque prove per capire chi è il miglior cuoco d’Italia, un pentathlon vero e proprio, ma tra pentole e fornelli per chi cucina tutti i giorni e tutti i giorni si mette in discussione con il proprio lavoro, quello di cuoco. A Tirreno Ct (Carrarafiere dal 26 febbraio al primo marzo, nella foto) debutta in anteprima assoluta per la prima volta in Italia il Pentathlon della cucina, una sfida che nasce per valorizzare le capacità professionali dei cuochi e dei commis di cucina nel lavoro di tutti i giorni. Un concorso unico nel suo genere che vuole fare anche formazione e tanto che fornisce in anticipo tutte le informazioni e il materiale necessario per allenarsi.

Sarà una gara, una sfida su 5 discipline (trattamento degli alimenti, conoscenza dei prodotti, sulle materie prime, tecniche di lavorazione, e cotture) ma sarà anche un momento per crescere professionalmente. Ogni giorno si sfideranno 20 cuochi, fra junior e senior, per un totale di 100 sfide quotidiane. L’ultimo giorno, il primo marzo, la sfida sarà sulla cottura esclusivamente con l’utilizzo del microonde.

"Ci saranno – Fabio Tacchella, tra gli ideatori del concorso – anche dei jolly da poter giocare se uno si accorge di non avere dato il massimo in una prova. Sono domande sull’enogastronomia italiana, sulla materia prima". Il gruppo della giuria, composto da nomi importanti del mondo della ristorazione italiana e non solo, sarà presente per giudicare, ma soprattutto per insegnare.