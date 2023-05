Al via i concerti nei luoghi storici e culturali

L’associazione musicale La Croma presenta un calendario di maggio all’insegna di concerti nei luoghi storici e culturali della provincia. Tornano infatti le rassegne musicali ’Musica a Palazzo’ e ’Pievi, Ville e Castrum in musica’, entrambe a ingresso gratuito. ’Musica a Palazzo’ è la rassegna concertistica del venerdì sera a Palazzo Ducale.

Primo appuntamento sarà quindi per il 5 maggio, alle 21, con Alma Trio che porterà un repertorio di musiche dal classico allo swing. L’Alma Trio è composto da Palma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Ciro Galeone alla chitarra. Il gruppo nasce dall’esigenza e dalla naturale volontà di esprimere la voce, la gioia e la serenità dell’anima attraverso la musica, proponendo un repertorio classico e non, partendo dal 1700 fino ai nostri giorni. I brani proposti raccolgono un insieme di stili musicali e attraversano più di due secoli di storia dedicando particolare attenzione alla tradizione swing e jazz nata in America agli inizi del XX secolo e sviluppatasi in tutto il mondo, Italia compresa. L’accattivante programma proposto include partiture originali e arrangiamenti pieni di ritmo, swing ed improvvisazioni jazz scritti, per questa formazione, dal maestro Ciro Galeone, eclettico e versatile chitarrista, grazie al quale l’Alma Trio risulta essere un ensemble unico ed esclusivo.

L’Alma Trio si esibirà anche sabato, sempre alle 21, all’interno della rassegna ’Pievi, Ville e Castrum in musica’, presso l’oratorio di San Rocco a Bargana. Questa rassegna ha l’obiettivo di valorizzare i piccoli luoghi storici e culturali del territorio, offrendo al pubblico l’incontro dell’arte in posti suggestivi, cornice ideale dove immergersi e lasciarsi trasportare dimenticando per qualche ora la realtà.

Il weekend continuerà poi domenica 7 maggio con l’iniziativa ’Borgo in Fiore’ e coinvolgerà il paese di Bergiola Maggiore a Massa. L’iniziativa riguarda una visita guidata alla scoperta dei borghi di Bergiola Maggiore e Bargana, ricchi di tradizione e storia. L’appuntamento è domenica alle 9 in piazza Annunziata di Bergiola e lungo il percorso sarà possibile assaggiare e scoprire i prodotti tipici, con la sosta al noto ristorante La Ruota e al termine del tour è previsto un pranzo finale nella piazza principale. E’ possibile aderire all’iniziativa anche la mattina stessa fino alle 9,30.

I venerdì musicali a Palazzo Ducale continueranno il 12 maggio con ’E’ sempre un classico’, la proposta del duo Moira Michelini e Ivo Scarponi, rispettivamente pianoforte e violoncello; venerdì 19 maggio, direttamente dalla Spagna, si esibiranno i fratelli Lleida e il loro Gradus Jazz Trio, formazione con già al suo attivo un’attività concertistica su scala internazionale. Chiuderà la rassegna musicale dei venerdì a Palazzo Ducale il pianista Giacomo Dalla Libera con il concerto ’Viaggio in Europa’, venerdì 26 maggio. Il secondo appuntamento, invece, con ’Pievi, Ville e castrum in musica’ è sabato 20 maggio alle 18,30 in piazza Fontanello di Bergiola Maggiore con il trio Gradus dei fratelli Lleida. Al termine seguirà un aperitivo spagnolo su prenotazione entro il 15 maggio (338 5433970 whatsapp o [email protected]).