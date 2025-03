Al trofeo ’Oro in Euro’ lo sprint di 144 atlete

Una domenica di sport tutto al femminile ieri pomeriggio a Montignoso con la 13° edizione del "Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race". Anche quest’anno la prestigiosa gara ciclistica internazionale, categoria Donne Elite, ha tinto di rosa le strade dal lungomare alla Fortezza e ha attirato appassionati da tutta Europa: 144 atlete da 25 paesi diversi e appartenenti a 25 squadre di 14 nazioni. A trionfare è stata l’olandese Karlijn Swinkels, del team emiratino UAE ADQ, davanti alla connazionale Puck Pieterse, portacolori della squadra belga Fenix-Deceunink, e alla compagna di squadra polacca Dominika Wlodarczyk. Uno degli obiettivi della sfida è anche veicolare tramite il ciclismo un messaggio sull’importanza dell’uguaglianza di genere. Aspetto evidenziato anche dal sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti: "Un giorno di sport e riflessione – ha detto – di raggiungere la parità di genere sia nel sociale che nel professionismo sportivo, dove la disparità fra maschile e femminile è di svariati zeri. Oro in Euro mette insieme questi aspetti grazie a una corsa che in 13 anni ha avuto uno sviluppo che l’ha portata a un livello internazionale con atlete di altissimo profilo in uno scenario bellissimo". La cronaca: gara intensa e divertente lungo tutti i 106,8 chilometri del percorso, partito dal lungomare del Cinquale e diviso in due circuiti: il primo, di 13 km e pianeggiante, ripetuto cinque volte, il secondo, di 20,9 km e ripetuto due volte, comprensivo dell’ascesa alla Fortezza, decisiva anche quest’anno. È stato proprio dal secondo passaggio al castello che il terzetto composto da Swinkels, Pieterse e Wlodarczyk ha staccato il resto del gruppo dandosi battaglia fino all’ultimo rettilineo: la 26enne olandese ha tagliato lo striscione d’arrivo, chiudendo per questione di centimetri davanti alla connazionale della Fenix-Deceunink. Ha invece dovuto dare forfait ancor prima di partire la campionessa in carica Elisa Longo Borghini. Ordine di arrivo: 1) Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) che ha coperto 106,800 km in 2h31’19’’; 2) Puck Pieterse (Fenix-Deceunink) s.t.; 3) Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) a 3’’; 4) Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team) a 50’’.

Alessandro Salvetti