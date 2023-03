Al Salotto Leonardo doppia presentazione di libri d’autore

Nel Salotto Leonardo, in via Galliano 1 a Borgo del Ponte due eventi che aprono il nuovo mese, ricchissimo di appuntamenti. Domani alle 21 è tempo di libri con la presentazione de “Il vento sull’erba” di Patrizia Fiaschi, libro edito da Castelvecchi di cui le letture saranno a cura di Massimo Norti in collaborazione con Laav. A presentare e a dialogare con l’autrice sarà invece Barbara Molinari.

Domenica alle 17 l’appuntamento sarà invece con la regina del Crimine, Agatha Christie per parlare della sua vita, di aneddoti e particolarità che contraddistinguono la sua storia personale e la sua penna. L’incontro, in collaborazione con Gioca Mistero, sarà a cura di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle che non mancheranno di regalare momenti esilaranti. Ricordiamo che per partecipare agli appuntamenti del salotto culturale Leonardo a Borgo del Ponte è consigliata la prenotazione a [email protected] o al 3270509533.