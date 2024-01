"Al momento i soldi non ci sono"

La sala Amendola è stata chiusa nel 2012 per problemi strutturali e ora per riaprirla serve mezzo milione di euro, ma i soldi al momento non ci sono. Negli anni il suo completo abbandono ha messo a dura prova la già precaria staticità: il soffitto a causa delle infiltrazioni è caduto in più parti, l’ala che si affaccia sul lato sinistro della biblioteca è stata puntellata con ponteggi, di recente il vento ha fatto precipitare la coibentazione del tetto. "La sala Amendola è una nostra priorità" assicura però l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni. "Sono stati stanziati 300mila euro per la pratica antincendio – spiega –, invece strada facendo sono emersi problemi strutturali. Per rimetterla a posto servono altri 200mila euro e per fare un progetto d’intervento bisogna prima reperire le risorse. L’idea è di rimetterla in funzione nel più breve tempo possibile e restituire ai cittadini questo spazio. È un impegno che c’eravamo già presi e che confermo, ma dobbiamo trovare le risorse, forse a consuntivo o con dei finanziamenti".

"Oggi il centro culturale Amendola resta come monumento emblematico – dice Pietro Di Pierro della Pro loco –. La scrittrice Margherite Yourcenar disse che ‘fondare nuove biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve, contro un inverno dello spirito che, da molti indizi vedo venire’. Ebbene l’ultimo granaio di Avenza prima che sprofondi nel degrado completo, deve essere salvaguardato".

A.P