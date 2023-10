"Al liceo Pascoli di Massa incuria e disorganizzazione: studenti e professori nel caos"

Un nuovo anno iniziato con il caos al liceo Pascoli, che con 3 indirizzi ospita centinaia di studenti, fra cantieri aperti e lavori mai eseguiti davanti all’ingresso. La segnalazione arriva da un lettore. "È rilevante osservare – sottolinea – che il Comune di Massa non ha ritenuto importante intervenire sul fosso all’ingresso lato viale della Stazione: si aspettano le prime piogge per rivedere anche per il 2023 le ‘oscene scene’ di ragazzi e professori guadare la pozza per raggiungere il plesso". Dentro la scuola non andrebbe affatto meglio: "Si vive l’esperienza di disorganizzazione dovuta in parte ai lavori di ristrutturazione al liceo Rossi (programmati da mesi), ma anche alla scarsa capacità di gestione e previsione: mancato funzionamento dei bagni, che costringono a spostamenti di piano degli alunni; scelta di usare l’aula magna come classe (non idonea sia per le temperature sia per acustica), mancanza di isolamento acustico delle classi, che permettono di ascoltare le spiegazioni dei vicini".

Se le istituzioni vengono bocciate non va meglio alla dirigenza scolastica: "Emerge anche per questo anno, la storica reticenza ad organizzare le gite di classe, strumento molto importante per la crescita dei ragazzi. Oltre a offrire l’opportunità didattica di imparare vivendo, sono occasione di crescita sociale e condivisione, divenuta fondamentale dopo l’esperienza del Covid. Siamo solo a inizio anno, così speriamo che l’amministrazione, insieme alla preside e i collaboratori, condividano lo sforzo per una miglior esperienza dei ragazzi e capacità attrattiva della scuola".