Al lavoro per una fiera più attraente

Rendere la fiera di Sant’Andrea attrattiva migliorandone l’offerta. Questo l’obiettivo degli uffici comunali in vista della prossima fiera del 30 novembre, giorno di Sant’Andrea, e venerdì 1 dicembre. A poco più di due mesi di distanza dal 30 novembre, la commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi ha fatto ieri un primo punto della situazione, per elencare alcuni numeri e illustrare un paio di proposte per arricchire l’offerta, sebbene si tratti ancora di ipotesi e valutazioni, che andranno poi illustrate in una prossima commissione alla presenza delle categorie interessate. Tra i temi discussi, la concomitanza della fiera con il mercato di Marina, e la volontà di una parte di ambulanti, così come spiegato in commissione, di preferire in quel caso il posizionamento a Marina. Sono 11 i soggetti, su un totale di 91, che hanno la doppia concessione sia a Marina che per la fiera, alcuni con doppio banco e altri singolo. Tra loro sono soprattutto i venditori con banco singolo che hanno già fatto sapere di preferire in quel caso lo spazio di Marina. Al vaglio degli uffici comunali alcune iniziative da attuare il primo giorno di fiera, in collaborazione con Coldiretti, che possono riguardare un’area con animali, banchi per somministrazione, oppure anche eventi di street art o antiquariato. Per il secondo giorno c’è inoltre un’idea di coinvolgere la scuola di musica di Carrara.

D.R.