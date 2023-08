"Al lavoro per rispettare le scadenze dei fondi Pnrr"

"Per i finanziamenti dei progetti nel Pnrr il Comune sta rispettando tutte le scadenze", assicura il sindaco Francesco Persiani, che in questo secondo mandato ha tenuto per sé la delega ai lavori pubblici quindi deve seguire tutti i cantieri e le fasi di progettazione. Per il primo cittadino sul tema c’è ancora poca chiarezza, in particolare sullo stralcio di circa 13 miliardi di euro dirottati sul Fondo coesione e sviluppo o sul Fondo complementare. "Sono convinto che il Governo Meloni sia perfettamente consapevole che il Paese non può permettersi di perdere questa sfida" sottolinea Persiani. "In attesa dei necessari chiarimenti – scrive –, l’obiettivo che ci siamo posti è in primis quello di predisporre progetti validi e coerenti con le risorse messe a disposizione ma soprattutto di rispettare le scadenze e lo stringente cronoprogramma. Posso rassicurare i massesi che in questi mesi il settore lavori pubblici ha lavorato tenacemente e con grande dedizione, recuperando molto del tempo perduto in precedenza, ulteriori risorse, migliorando molti progetti e soprattutto apportando accorgimenti per sopperire a iniziali carenze di studio e progettazione. Non sono mancate e non mancheranno difficoltà legate all’aumento del costo delle materie prime o all’adeguamento agli strumenti urbanistici, ma il lavoro svolto da giunta e consiglio comunale con uffici tecnici e vari studi di progettazione esterni ha permesso di mettere in salvaguardia le fondamentali opere pubbliche che cambieranno il volto della città".