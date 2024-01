Al lavoro per liberare il sentiero da alberi e frane

Piante e arbusti, abbattuti dal maltempo di novembre, rendevano impossibile il passaggio degli escursionisti in alcuni punti della 24ª tappa della Via Francigena che parte da Aulla e arriva a Sarzana. Se ne sono rese conto le guide professionali di ApuaneGuide durante il sopralluogo sul tratto che domenica avrebbero percorrere con un gruppo di escursioniste, tutte donne. Così, grazie alla rete sinergica creata con le altre associazioni ambientaliste del territorio, AuaneGuide ha avvertito la sezione di Fivizzano del Cai che si occupa della manutenzione dei sentieri lunigianesi. E sabato alcuni volontari del Club alpino, insieme ad ApuaneGuide arrivati in loro aiuto, sono intervenuti sul tratto della Francigena reso impraticabile. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per ripristinare i tratti danneggiati da piccoli smottamenti e tagliare le piante abbattute in modo da rendere il sentiero nuovamente percorribile e consentire anche l’escursione da Aulla a Sarzana del gruppo condotto dalla guida professionale Simona Baldi. "Gli escursionisti che si fossero trovati da soli a percorrere quel tratto prima dell’intervento del Cai e di ApuaneGuide sarebbero stati costretti a tornare indietro: non c’era possibilità di passare" sottolinea Andrea Jacomelli, team leader di ApuaneGuide.