Al festival riflettori sul pensiero Folla per l’incontro con Boella

di Daniele Rosi

Con-Vivere alza il sipario sulla diciottesima edizione. Ieri la giornata d’apertura del festival, iniziato come di consueto con la classica conferenza inaugurale del curatore scientifico della kermesse, sul palco di fronte alla chiesa del Suffragio. Ieri nella conferenza di apertura, in un incontro moderato dalla giornalista della Nazione Cristina Lorenzi, la direttrice scientifica , la filosofa Laura Boella, ha dialogato, ma soprattutto, raccontato le idee dietro la scelta del tema di quest’anno del festival: l’umanità. Un tema che sarà declinato e approfondito fino a domenica in tanti appuntamenti distribuiti nel centro storico di Carrara, con oltre venti incontri tra conferenze, dialoghi e dibattiti, più circa trenta eventi collaterali comprendenti mostre, laboratori e incontri, e sei spettacoli. Alta la partecipazione di pubblico a partire proprio dalla conferenza di Boella, dal titolo ‘Un umanesimo difficile’. L’annuncio della fine dell’umanesimo proclamata fin dalla seconda metà del secolo scorso, oggi si presenta nella forma del possibile avvento di un’ epoca post-umana, rappresentando uno dei temi più inquietanti che circolano nella cultura contemporanea. "Tema importante e stimolante - ha introdotto il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi - e quest’anno abbiamo anche una crescita di sponsor, di grande valenza. Giusto rimarcare il grande lavoro che ogni anno fanno i ragazzi del festival". "Festa della città - ha aggiunto la sindaca Arrighi sul palco - e qualcosa di importante per Carrara. Un festival che offre spunti di riflessione di cui andare fieri".

Ha preso infine la parola Laura Boella, che ha dato soprattutto una sua personale chiave di lettura sul tema dell’umanità, non risparmiando anche un ricordo sulla sua preferenza per le bellezze del territorio apuano. "Umanità vuol dire anche tante questioni scottanti del presente - ha spiegato Laura Boella - e trattare sfide come la migrazione o gli aumenti delle disuguaglianze. Interessante il ruolo dell’umanesimo, un’idea di armonia e equilibrio tra ragione e emozione, tra specie umana e natura". In sostanza, secondo la filosofa, diventa necessario pensare a un mondo nuovo, un mondo di cui spesso non si riesce a coglierne l’essenza, le caratteristiche. "Il coraggio di ripensare l’umanità implica prendere direzioni diverse - prosegue Boella - e il primo spostamento è dell’idea classica rinascimentale di umanesimo, che celebrava i poteri dell’uomo, con la u maiuscola". Nel racconto della filosofa, grande spazio alle esperienze della studiosa Hannah Arendt e della filosofa Agnes Heller, riprendendo anche il pensiero di Cicerone. Tanti i riferimenti all’illuminismo e al contrasto tra luce e barbarie, tra i tempi bui delle persecuzioni naziste ai tempi di Hannah Arendt, e un’idea invece di umanità dotata di ragione, trionfante su barbarie e superstizione. Poi una nuova versione della figura di Immanuel Kant, impegnato in convivi a tavola per conoscere meglio l’individuo puntando su una forma di dialogo tutta da imitare.

Tra gli interventi del primo giorno di Con-vivere, spazio anche per una riflessione sulla transizione ecologica, con ospite l’ex ministro del governo Draghi, il fisico Roberto Cingolani, oggi direttore generale per conto del governo Meloni del gruppo Leonardo, azienda attiva nella difesa e sicurezza intervistato dal giornalista Massimo Braglia. "La transizione ecologica va risolta – ha spiegato Cingolani – tenendo conto dell’impatto sociale. La transizione ecologica si risolve con grande lavoro, ricerca e educazione, usando tutte le tecnologie che esistono".