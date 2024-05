Al Circolo Leonardo. Il libro di Alessi e il corso di “ghiaccia reale”

Un fine settimana ricco di arte e cultura al circolo Leonardo di Borgo del Ponte a Massa. Domani alle 18 sarà presentato da Barbara Molinari il libro dello scrittore massese Sergio Alessi “I miei pensieri da Natale in poi” edito da Tara Editoria. Le letture saranno invece a cura di Fabio Cristiani che ne ha anche curato la prefazione. Domenica sarà invece la volta del corso di ghiaccia reale (decorazione tipica dolciaria della Sardegna) “La torta di Primavera” a cura di Ina Uzzano, nota con lo pseudonimo di “Magadiuz” e tra le massime esperte di questa antica arte. Per il laboratorio di ghiaccia (per cui è previsto un contributo) è necessaria la prenotazione al 347/1656210.