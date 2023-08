Aiuti umanitari all’Ucraina Raccolta di cibo in scatola

A oltre un anno dall’inizio della guerra in Ucraina l’associazione Padre Damiano che opera al convento dei cappuccini a Massa torna a mettere in moto la catena umanitaria. "I frati dei conventi Francescani dell’Ucraina ci chiedono aiuto, ci chiedono rifornimenti di alimenti – sottolineano i volontari – Abbiamo raccolto la richiesta proveniente dai conventi Ucraini ed esortiamo la cittadinanza a un nuovo segno di solidarietà, propria della nostra gente. Hanno bisogno di alimenti in scatola". A partire da oggi sarà fatto un punto di raccolta di questi alimenti al convento dei cappuccini, in piazza San Francesco, 3 a Massa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18.

I prodotti raccolti verranno consegnati dall’Associazione, direttamente ai frati dei conventi ucraini. Già in passato l’Associazione si è fatta promotrice di una raccolta di alimenti e di altri prodotti, in quell’occasione un tir e 2 pullman, pieni di alimenti, hanno raggiunto quella martoriata popolazione. E le associazioni umanitarie e pacifiste del territorio provano a riaccendere i riflettori sulla situazione e a spingere per trovare soluzioni di pace.

Il 24 agosto dalle 17.30 ci sarà una manifestazione organizzata dall’Accademia apuana della pace, che partirà da piazza Bad Kissingen per arrivare al pontile di Marina di Massa. L’Accademia apuana della pace chiede il "cessate il fuoco immediato. Da troppi mesi la guerra iniziata con l’aggressione russa miete vittime, sia tra civili che tra militari. E’ la sola condizione per consentire, senza ulteriori inutili stragi, di avviare seriamente le iniziative diplomatiche, le trattative negoziali necessarie per affrontare alla radice le cause del conflitto e porre le basi per un futuro di pace comune e duraturo. Le guerre o si concludono con una pace reale, o generano solo nuova instabilità. E’ necessario un ripensamento generale della posizione internazionale dell’Europa che, essendo di fatto parte del conflitto, ha rinunciato a svolgere un ruolo diplomatico".

Inoltre dice basta all’invio di armi in Ucraina per avviare trattative e aprire le porte alla diplomazia: "Le guerre si concludono o militarmente, con un vinto e un vincitore, cosa che ormai sappiamo produce nuova instabilità, oppure mettendo in campo una trattativa seria, che vada a scavare sulle vere cause di un conflitto". L’evento è promosso oltre che da Accademia apuana della pace anche da Anpi, Arci, Casa Betania, Associazione mondo solidale, Azione cattolica diocesana, Cantiere per la pace Lunigiana, Cgil, Chiesa Metodista – Valdese, Legambiente, Librerie solidali e ha l’adesione di diverse associazioni locali.