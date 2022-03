Aiuti per l’Ucraina Due punti del Comune per raccogliere i beni

Guerra in Ucraina, il Comune ha attivato due centri raccolta per i profughi. Entrambi sono aperti fino a domani, dalle 17 alle 19 alla Da Vinci, ad Avenza, e all’infopoint di San Martino. Intanto, per fornire ai cittadini ucraini in Italia le necessarie informazioni per il soggiorno, il ministero dell’Interno, con la Protezione civile, ha predisposto un documento informativo, nel quale è indicata anche la possibilità di rivolgersi agli uffici della Prefettura per ogni eventuale necessità di accoglienza.