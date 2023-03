"Aiuti per aprire fondi con laboratori e trattorie"

La scrive in carrarino la sua amarezza per la "città deserta" Mauro Gregori, e in dialetto stretto ricorda i tempi passati quando deserta Carrara certo non era. Anzi. Ma poi porta il suo contributo di idee su come riportare la città all’antico splendore riparando i guasti. E lo fa per punti. " A Carara la logica al diz che a s’ ven a v’der com’ a s’ lavor ‘l marm, non sol le cave" dice. E allora serve "organizzare un percorso di pulman gratuito con scritta “visita alla lavorazione del marmo”, prelevando i turisti dalle navi ormeggiate a Marina, naturalmente dopo un accordo di agevolazione con laboratori ubicati in città". C’è un modello: "le città del vetro, del merletto, dell’oro, del vino, del formaggio, della mortadella...". Quindi bisogna "recuperare fondi sfitti in centro da assegnare gratuitamente ad artigiani che costruiscono souvenir di marmo: Come? Con Tecnici, Pasion, Soldi e… coraz: come si lavora il marmo, non lo sanno nemmeno molti carrarini".

Al secondo punto i parcheggi, indispensabili per "agevolare il ritorno in città di gente locale", magari come quello dell’Esselunga” di Avenza e per Gregori si potrebbe fare in piazza Matteotti o Colombarotto. Poi, come molti, pensa sia necessario riportare in città alcune scuole superiori, "almeno una, magari il classico". "Dove e come? Liberare l’Aurelio Saffi, ubicarvi il liceo trasferendo le scuole elementari nelle biblioteche di piazza Gramsci. La Biblioteca Comunale potrebbe trovare idonea collocazione a Palazzo Pisani. Portare in centro il museo del marmo, non sarà possibile per insufficienza di spazio ma si può unificare i due musei esistenti (classico e moderno) dalla inutile e dispendiosa separazione attuale". Con il risparmio ottenuto propone di costruire scala mobile a San Francesco per raggiugere il nuovo unico museo. E agevolare il ritorno delle trattorie: "Solo a Carrara si veniva a gustare Taiarin e fasoli Polenta e Stocafis Baccalà Marinat, rapi e salsize, oltre alla “ torta d’ ris:” Tut adeguat a la nostra storia". Quindi, chiude, "basta chiacchiere. Diamoci una mossa, senza pianzr".