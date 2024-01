Aiuti in arrivo alla Caritas

E’ stato raccolto l’appello lanciato dalla mensa dei poveri di Cervara per il sostegno all’attività sociale rivolta ai più bisognosi. "Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – affermano don Giuseppe Cipollini, parroco della Madonna Pellegrina, e Paolo Mannucci, responsabile e coordinatore della mensa dei poveri – per aver risposto positivamente all’appello di aiuto che abbiamo lanciato". La Fondazione ha infatti donato duemila euro che serviranno all’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione, come pasta e olio, per comporre i pacchi spesa destinati alle famiglie indigenti del territorio. Ogni mese la Caritas di Cervara consegna oltre 90 pacchi spesa alle famiglie per la maggior parte massesi e distribuisce ogni giorno, feste incluse, pasti caldi a chi bussa alla porta della mensa all’ora del pranzo. Chi volesse sostenerla può farlo attraverso donazioni o come volontario.