Aiuti del Comune per il commercio. Sono 51 le richieste, solo 10 accolte

Il bando per la valorizzazione dei luoghi del commercio esteso oltre al centro storico anche ai viali e al centro marinello, promosso dall’amministrazione a ottobre dell’anno scorso, ha riscosso un discreto successo con ben 51 domande di partecipazione. Purtroppo, però, sconta ancora molte difficoltà nell’erogazione: solo 10 quelle accolte e 41 le domande respinte. C’è chi non ha completato a dovere i moduli, chi non ha presentato allegati essenziali come il cronoprogramma dei lavori, chi non aveva i requisiti o comunque si trovava in situazioni vietate dal bando che, lo ricordiamo, è una delle misure attuative del Regolamento per la valorizzazione del commercio del Comune di Massa.

Per ora si tratta di una graduatoria provvisoria, come precisa il vice sindaco con delega alle attività produttive, Andrea Cella, e può essere ancora soggetta a delle modifiche in base alle osservazioni, obiezioni o integrazioni che potrebbero arrivare dai commercianti. Ma a ogni modo il dato statistico è difficile che si scosti più di tanto perché comunque la valutazione degli uffici sulle domande presentate ha messo in evidenza tutte le criticità e alcune sembrano non superabili, al momento.

Non c’è da disperare perché comunque arriverà un altro bando con più risorse a disposizione, forse già prima dell’estate. Lo assicura lo stesso vice sindaco: "La volontà è quella di aumentare le risorse a disposizione. Nello scorso bando avevamo messo quelle a disposizione alla fine di un anno segnato sia dalla sfiducia sia dalle elezioni. Ora vogliamo aumentare i fondi anche perché abbiamo visto che c’è un interesse. Soprattutto – evidenzia – abbiamo allargato la platea delle attività che possono partecipare, coinvolgendo i viali e parte di Marina di Massa: un perimetro più ampio che ha bisogno di più risorse. Quindi anche chi non è riuscito ad accedere ai fondi in questa edizione potrà ripresentare la domanda, con i dovuti correttivi, nei prossimi mesi. Inoltre la Commissione attività produttive nei mesi scorsi ha lavorato a migliorie nella modulistica che possano rendere più agevole e chiare le modalità di partecipazione al bando".

Non solo. E’ possibile che già prima dell’estate arrivino poi ulteriori novità al Regolamento che potrebbe allargarsi ancora e coinvolgere un po’ tutto il territorio con l’introduzione di altre zone: "Stiamo lavorando a ulteriori miglioramenti – conclude Cella – e allargamenti che dovrebbe coinvolgere anche i paesi della montagna e la zona del Candia. Modifiche che a breve dovrebbero già approdare in Commissione per la discussione".

FraSco