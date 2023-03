Aiuti ‘bocciati’

Acceso dibattito in consiglio comunale sulla mozione con cui Cosimo Ferri chiedeva un fondo straordinario di 800mila euro per aiutare le famiglie con il caro bollette. Mozione bocciata dalla maggioranza che ha comunque riconosciuto la necessità di andare incontro alle famiglie e ricordato il bando sia già aperto che mette a disposizione 250mila euro, Troppo alta per l’amministrazione la cifra richiesta. "Sono sempre più le persone che si trovano in una situazione di grave difficoltà considerando la crisi del mercato del lavoro, la pandemia e gli squilibri dell’eurozona, con l’aumento dell’energia, che sta penalizzando un numero crescente di famiglie che vivono con ansia l’arrivo della bolletta, ha detto Ferri che ha proposto di prendere 550mila dai fondi Covid rimasti nelle casse comunali.

Minoranza compatta a favore della mozione: per Matteo Martinelli si poteva mettere qualcosa di più cercando nelle pieghe del bilancio alcune somme non impegnate. E Simone Caffaz ha sottolineato come, trattandosi di una mozione, è un impegno politico e non giudirico quindi non ha bisogno di copertura finanziaria. La maggioranza ha difeso il proprio operato ricordando più volte lo stanziamento del bando ancora aperto e fruibile, e giudicato troppo alta la cifra proposta. "Intervenire in aiuto alla famiglie può essere fatto, però non buttando somme a caso" si è detto.