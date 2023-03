Aima, conferenza su Bruno Gröning

Un percorso verso il benessere psicofisico e un’esistenza nel segno dell’armonia e benevolenza verso se stessi, il prossimo e la natura. È la via indicata da Bruno Gröning, un mistico tedesco (Danzica 1906-Parigi 1959) di umili origini che, negli anni della ricostruzione postbellica, dedicò la sua vita ad aiutare le persone sofferenti. La sua figura e il valore del suo insegnamento sono al centro di una conferenza informativa aperta al pubblico in programma a Marina di Massa, nella sede dell’Aima (Associazione intercomunale massese anziani) in via Serchio (traversa di via Pisa), domani alle 16. La sua eredità spirituale è stata raccolta dal Circolo degli amici di Bruno Gröning, organizzazione internazionale no profit presente in 136 paesi nel mondo e libera da appartenenze religiose.