Agrolab, uno spiraglio "Si cercano strategie"

CARRARA

Si apre uno spiraglio per i quaranta lavoratori della Agrolab, la multinazionale tedesca leader nel settore delle analisi ambientali che ha deciso di dismettere una parte di produzione dello stabilimento di via Frassina a Nazzano e trasferire i dipendenti in altre sedi. Di ieri la conversazione telefonica tra la sindaca Serena Arrighi, la prima a scendere in campo per tutelare i quaranta lavoratori e lavoratrici, e l’amministratore delegato di Agrolab Group Anna Pagliani. "La tutela dei posti di lavoro deve essere la priorità – ha detto la prima cittadina – ieri ho ribadito all’azienda ancora una volta le importanti prospettive che si potrebbero aprire sul nostro territorio per un’azienda come Agrolab Ambiente nel prossimo futuro. Penso per esempio a tutti gli sbocchi che potranno derivare dall’attuazione della filiera corta del marmo e dai nuovi insediamenti, che prevediamo nasceranno a partire dal 2024 nell’area ex Enichem ".

Concetti che la sindaca Arrighi aveva già espresso durante il primo colloquio con i vertici aziendali. Intanto su invito della Arrighi il 23 febbraio è stato chiesta e ottenuta la convocazione di un tavolo di crisi riguardo la vertenza Agrolab con l’assessore regionale Alessandra Nardini. "Da parte sua l’azienda si è resa disponibile al dialogo – prosegue Arrighi – e in particolare la dottoressa Pagliani si è detta pronta a discutere con i suoi referenti circa le prospettive future per la sede di Carrara. Nello specifico Agrolab potrebbe considerare il 2023 alla stregua di un anno di transizione verso i nuovi scenari che si potrebbero aprire il prossimo anno e sulla base di questi immaginare delle strategie che possano consentire la sopravvivenza della produzione aziendale in città. Ci siamo lasciate dandoci appuntamento al più presto per discutere di possibili sviluppi, nel frattempo, lo ricordo, il 23 febbraio come amministrazione comunale abbiamo chiesto e ottenuto da parte dell’assessore regionale Alessandra Nardini la convocazione di un tavolo di crisi riguardo la vertenza Agrolab".

Attualmente i quaranta lavoratori affiancati dalla Filcams Cgil hanno scelto di adottare lo stato di agitazione, perché come ha spiegato il segretario generale Sebastiano Salaro "questi ipotetici trasferimento puzzano di licenziamenti mascherati", in sedi come Altavilla nel vicentino, Gela in Sicilia, o Pisticci in Basilicata, e senza sapere effettivamente quanti lavoratori saranno trasferiti. A settembre Agrolab ci aveva assicurato che non c’era nessun piano di ristrutturazione per poi dire a dicembre che avrebbe smantellato un ramo dell’azienda.

Alessandra Poggi