Agrolab, partono i primi scioperi

di Alessandra Poggi

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: i lavoratori e le lavoratrici di Agrolab ieri pomeriggio hanno scioperato. Un sit in fuori dallo stabilimento di via Frassina. Sul tavolo la richiesta di un incontro urgente con l’azienda per capire cosa intenda fare dei quaranta lavoratori della produzione. Incontro ottenuto poco dopo anche grazie alla chiamata della sindaca Serena Arrighi ai vertici aziendali: giovedì ci sarà una video call con la prima cittadina e i sindacati.

L’azienda tedesca leader europea nel campo delle analisi ambientali ha intenzione di dismettere il ramo della produzione, e ha parlato per la prima volta di licenziamenti al tavolo regionale organizzato dall’assessore regionale Alessandra Nardini su richiesta della sindaca Serena Arrighi, la prima a scendere a fianco dei lavoratori Agrolab.

La sindaca anche ieri era tra i lavoratori e ha ribadito la necessità di un nuovo tavolo con l’azienda per fare chiarezza sul futuro dei lavoratori. Tra questi Diego Casasanta, che ha detto: "Questa volontà di dismettere la produzione ci ha colto di sorpresa. Fino a settembre l’azienda non ha mai palesato una simile opzione, anzi, sembrava in difficoltà a trovare personale qualificato. Poi tutto ad un tratto ha comunicato la volontà di chiudere la produzione. La linea aziendale non è chiara e ci hanno risposto che ce lo diranno a tempo debito. A noi sembra una strategia per far sì che i dipendenti spaventati si licenzino in autonomia".

La sindaca Arrighi nel ribadire le prospettive di lavoro che tra qualche mese si apriranno per Agrolab sul territorio, grazie ai progetti legati alla filiera corta del marmo e alle bonifiche dell’area ex Enichem torna a chiedere un incontro urgente con i vertici aziendali. "Questa situazione è molto, molto preoccupante – ha detto la prima cittadina – perché si rischia di perdere quaranta posti di lavoro sul territorio. La prima volta l’azienda aveva parlato di trasferimenti, salvo poi al tavolo regionale parlare di licenziamenti. Torniamo a chiedere un incontro urgente con l’amministratrice delegata affinché l’azienda possa chiarire le proprie intenzioni rispetto al destino dei lavoratori". Per il segretario generale della Cgil Massa Carrara Nicola Del Vecchio, "la motivazione che l’azienda ha dato sulla chiusura della produzione perché Eni ha chiesto di processare le campionature in tempo ridotto – ha detto – non ci convince per niente. Per questo chiediamo un nuovo incontro. Per il territorio è intollerabile perdere la professionalità che si è sviluppata e indebolire il tessuto produttivo della provincia". Anche Sebastiano Salaro, segretario generale della Filcams Cgil Massa Carrara ha ribadito l’urgenza di un tavolo. "Questo è il primo di una serie di scioperi a sorpresa – ha detto Salaro – e penso che anche l’azienda non abbia interesse ad arrivare a uno scontro visto che è in piena produzione. Chiediamo che l’azienda retroceda nella scelta della chiusura, anche perché Eni continua a servirsi della Agrolab e chiudere il ramo produttivo lasciando lo stabilimento di Nazzano con trenta lavoratori non ha senso, se non quello della dismissione totale dello stabilimento con la conseguente perdita di settanta posti di lavoro".