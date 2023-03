Agrolab, oggi sciopero e sit-in Riunione fiume dei lavoratori Sindacati sul piede di guerra

di Alessandra Poggi

Oggi pomeriggio sciopero e presidio sotto il Comune dei lavoratori di Agrolab Ambiente, l’azienda tedesca che sta dismettendo il ramo produzione di Nazzano e si appresta a licenziare 34 dipendenti. Una decisione comunicata alla Cgil via Pec mentre i lavoratori stavano protestando fuori dello stabilimento di via Frassina. Il nuovo sciopero è stato deciso ieri nel corso di un’assemblea fiume dei lavoratori, supportati in questa battaglia dalla Cgil e dalla Filcams Cgil, ma anche dalle istituzioni regionali e dall’amministrazione di Serena Arrighi.

Per questo nel pomeriggio i lavoratori saranno sotto il Comune per sostenere il lavoro della commissione dei capigruppo, che si riunisce proprio per parlare della vertenza Agrolab e cercare una soluzione contro i licenziamenti. Un sostegno che era arrivato la scorsa settimana anche dall’intero consiglio comunale. "Abbiamo deciso per un altro sciopero – ha detto il segretario generale della Filcams Cgil Sebastiano Salaro appena uscito dall’assemblea con i lavoratori – e di andare a fare un presidio sotto palazzo civico per supportare la riunione dei capigruppo e sapere cosa hanno deciso. Intanto abbiamo chiesto all’azienda un incontro per parlare con la proprietà della procedura di mobilitazione, e l’incontro lo dovranno concedere per forza visto che lo impone la normativa. Non resta che aspettare la data". E a proposito di tempi per la mobilitazione la data ultima del 31 di marzo non rispetterebbe i tempi di legge: entro questa data i lavoratori dovranno su basa volontaria aderire al trasferimento nelle sedi Agrolab di Vicenza, della Sicilia o della Basilicata. Ma come aveva spiegato Nicola Del Vecchio segretario generale della Cgil: "Anche volendosi trasferire i posti a disposizione sono 18 e non 34, senza contare che non sono state rispettate le tempistiche, che sarebbero di 45 giorni più ulteriori 35". Intanto sette dei quaranta lavoratori del ramo che produce analisi si sarebbero già licenziati in autonomia, mentre gli altri dipendenti, quelli non interessati dalla manovra degli esuberi non starebbero scioperando. Secondo la Cgil si tratterebbe di una manovra per giungere alla definitiva chiusura dello stabilimento di Nazzano. E lo dimorerebbero il non aver rinnovato il contratto del sito di via Frassina con la proprietà dell’immobile, e il mancato rinnovo delle certificazioni di laboratorio indispensabili per poter effettuare analisi. E sempre secondo Salaro l’azienda starebbe cercando di convincere i clienti a trasferire contratti e commesse da Nazzano alla più ampia società di Agrolab Italia.