Agrolab, lo spettro del licenziamento Si teme la dismissione del sito

di Alessandra Poggi

Il licenziamento incombe sui quaranta dipendenti della Agrolab. Lo ha detto ieri in videoconferenza al tavolo regionale di Firenze la responsabile delle risorse umane Irina Bogazzi. Intanto qualche lavoratore si è già dimesso, dopo che l’azienda aveva parlato di trasferimenti forzati in sedi distanti da Carrara centinaia di chilometri. E ora si teme lo smantellamento definitivo del sito di Nazzano e il licenziamento di tutti i dipendenti, circa una settantina. E che Agrolab non abbia intenzione di salvaguardare i lavoratori lo ha dimostrato al tavolo tecnico convocato dall’assessora regionale Alessandra Nardini.

I vertici di Agrolab non solo non si sono presentati, ma lo hanno fatto in seguito dicendo che non avevano capito di dover presenziare. Il tavolo era stato richiesto dalla sindaca Arrighi: erano presenti Cgil, Cisl e Uil e Valerio Fabiani dell’unità di crisi regionale. "Mi è dispiaciuto constatare l’assenza dei rappresentanti di Agrolab – dice Arrighi -. L’azienda, nonostante la convocazione ufficiale risalente all’8 febbraio, ci ha detto di non aver capito di dover partecipare, poi ha provato a rimediare facendo collegare in seconda battuta la responsabile delle risorse umane, ma senza alcun mandato a trattare. Tutto ciò mi preoccupa fortemente rispetto al destino dei 40 lavoratori ma anche di quello di chi rimarrà in azienda. Ancora più preoccupante è la prospettiva di licenziamento che ieri per la prima volta è emersa al tavolo nonostante finora si fosse parlato solo di possibili trasferimenti. Ci associamo a quanto richiesto dall’assessore Nardini e torniamo a chiedere un incontro urgente con l’amministratrice delegata affinché l’azienda possa chiarire le proprie intenzioni rispetto al destino dei lavoratori. Ieri ho ribadito come per la nostra amministrazione sia assolutamente prioritario non chiudere la produzione a Carrara e come la nostra città non si possa permettere di perdere tanti posti di lavoro altamente specializzati. Ho inoltre ricordato le tante prospettive che presto potranno aprirsi per un’azienda come Agrolab grazie ai progetti legati alla filiera corta del marmo e alle bonifiche dell’area ex Enichem".

Per la Cgil c’erano Nicola Del Vecchio e Sebastiano Salaro, "L’assenza dell’ad al tavolo con la Regione – dicono i due sindacalisti – è un fatto grave che denota superficialità e assenza di rispetto nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali ma soprattutto dei lavoratori. Nonostante una convocazione ufficiale datata 8 febbraio, Agrolab non ha ritenuto importante la sua presenza, come se l’argomento non la riguardasse. Per recuperare al grave sgarbo si è organizzata una call con la responsabile del personale, che per la prima volta ha utilizzato la parola licenziamento, riferita ai lavoratori del reparto produzione. Già il trasferimento a migliaia di chilometri prefigurava un licenziamento mascherato, adesso però quest’ipotesi, a detta dell’azienda, sembra reale. Tutto ciò è inaccettabile. Con i lavoratori metteremo in campo tutte le azioni atte alla salvaguardia dei lavoratori affinché l’azienda retroceda dalla chiusura del reparto produttivo, preludio per una chiusura totale del sito di Carrara".