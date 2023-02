Agrolab, la lotta continua "Pronti scioperi a sorpresa"

Dopo che il gruppo Agrolab del sito di Nazzano ha parlato di licenziamenti, i lavoratori e le lavoratrici (una settantina) hanno deciso di iniziare una serie di scioperi, che saranno messi in campo senza preavviso: in qualsiasi ora e in qualsiasi giorno lavorativo. Lo ha deciso l’assemblea dei lavoratori, che ieri si è riunita per fare il punto della situazione con il segretario generale della Cgil Massa Carrara Nicola Del Vecchio e il segretario generale della Filcams Cgil Massa Carrara Sebastiano Salaro. Una decisione che arriva dopo che l’azienda tedesca leader nel settore delle analisi ambientali avrebbe deciso di trasferire il ramo produttivo nella sede di Vicenza, e dopo che i vertici di Agrolab hanno disertato il tavolo regionale di unità di crisi convocato dall’assessora Alessandra Nardini su invito della sindaca Serena Arrighi, e solo in seconda battuta si è collegata in video la responsabile delle risorse umane Irina Bogazzi per parlare per la prima volta di licenziamenti. Intanto i lavoratori lunedì alle 16 saranno si uniranno alla manifestazione sotto la prefettura, organizzata per la vertenza dei lavoratori di Casa Ascoli. "Chiediamo all’azienda di fornire il contratto in essere con Eni – dice Nicola Del Vecchio – per vedere se è davvero la stessa Eni ad aver chiesto di spostare la produzione altrove. Lo hanno detto dall’azienda, lo illustrino carte alla mano. Ad oggi sta mancando chiarezza, e il timore è che si voglia chiudere il ramo della produzione per poi passare allo smantellamento di tutto il sito, che negli anni ha prodotto numerose professionalità. Invito pertanto l’azienda a fissare una nuova data del tavolo istituzionale con le organizzazioni sindacali e le istituzioni, che ci sono state subito vicine a sostengono delle nostre preoccupazioni, anche in seguito allo sgarbo istituzionale che i vertici hanno fatto durante la convocazione del tavolo della Regione. Come Cgil troviamo inaccettabile l’atteggiamento dell’azienda e la non partecipazione al tavolo, non siamo persuasi del fatto che l’azienda ritenesse di non dovere essere coinvolta".

Dello stato di agitazione parla Sebastiano Salaro: "Abbiamo deciso con i lavoratori che da lunedì partiranno degli scioperi in qualsiasi giorno e in qualsiasi orario – dice – questo dopo quanto emerso nel corso della riunione di questo giovedì dove l’azienda ha autorizzato la parola licenziamenti. Qualche lavoratore si è già licenziato in autonomia preferendo contratti a tempo determinato, anziché restare a Nazzano a tempo indeterminato, e questa la dice lunga sul clima di fiducia che i dipendenti riservano all’azienda".

Alessandra Poggi