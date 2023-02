Agrolab, il tavolo di crisi istituzionale con l’assessore regionale Alessandra Nardini

Sarà l’assessore regionale al Lavoro Alessandra Nardini (nella foto) a incontrarsi con i lavoratori di Arolab. L’assessore toscano al Lavoro ha deciso di convocare un tavolo con i 40 dipendenti a rischio della multinazionale che ha deciso di chiudere un ramo d’azienda di Nazzano. L’assessore Nardini (e non come erroneamente è stato scritto ieri Serena Spinelli che ha le deleghe al Sociale) si incontrerà nelle prossime settimane con i lavoratori per affrontare a livello regionale una vertenza che potrebbe vedere senza lavoro un nutrito gruppo di dipendenti. Entro la fine del mese sarà annunciata la data del tavolo di unità di crisi della Regione

Agrolab, lo ricordiamo, nelle scorse settimane ha inviato una lettera ai lavoratori annunciando la chiusura del ramo d’azienda dei laboratori di analisi e il trasferimento in altri stabilimenti. Da qui l’invito ai dipendenti a trasferirsi in altre sedi in Italia o in Europa. Immediatala reazione della Cgil che ha subito affiancato i lavoratori. della questione siè intrerssata anchela sindaca Serena Arrighi e adesso si aprirà con Alessandra Nardini, il tavolo di crisi regionale.