Agrolab, fumata nera L’azienda non parla Unica certezza lo stato di agitazione

di Alessandra Poggi

La preoccupazione per le sorti dei quaranta lavoratori Agrolab resta altissima. Come anche il timore di una chiusura totale dello stabilimento, che lascerebbe in mezzo alla strada tutti i settanta lavoratori. Lo stato di agitazione e gli scioperi a sorpresa proseguiranno. L’incontro di ieri con l’amministratrice delegata del gruppo Anna Pagliani non ha prodotti i risultati sperati. E cioè: un passo indietro rispetto alla volontà di dismettere il sito produttivo di via Frassina a Nazzano. All’incontro in video conferenza hanno partecipato la sindaca Serena Arrighi, l’assessore regionale Alessandra Nardini e per la Cgil, il sindacato che sostiene la vertenza, il segretario generale della Camera del lavoro Nicola Del Vecchio e il segretario generale della Filcams Cgil Massa Carrara Sebastiano Salaro.

"Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito le nostre preoccupazioni e richiesto di salvaguardare questi lavoratori – ha raccontato al nostro giornale l’assessore Nardini – e abbiamo chiesto di togliere dal piatto l’idea di possibili trasferimenti, licenziamenti e di chiudere produzione la produzione del sito di Nazzano. L’azienda ha detto di voler aprire una riflessione, e come Regione ho detto loro che siamo disposizione per eventuali ipotesi. Ci aspettiamo un nuovo incontro a breve dove ci auguriamo che l’azienda pronunci parole più chiare rispetto a tutte quelle dette fino ad oggi".

Una call che alla sindaca Serena Arrighi non è proprio piaciuta, "È stato un incontro altamente insoddisfacente – ha detto la prima cittadina – l’azienda non ha fatto chiarezza su nessuno dei punti dell’ordine del giorno: bloccare la chiusura della produzione, o di parte di essa, e chiarire nei dettagli quali sia il loro piano industriale per lo stabilimento di Carrara. Al momento non è chiaro neppure quando si potranno avere queste risposte visto che l’azienda non è stata in grado di fornirci una possibile data nella quale riaggiornarci. Da parte mia ho ribadito, per l’ennesima volta, le tante prospettive che presto potranno aprirsi per un’azienda come Agrolab sul nostro territorio e, non ultima, la mia grande preoccupazione per la perdita di tanti posti di lavoro qualificati in città". Anche in sindacalista Sebastiano Salaro ha usato parole di disappunto. "L’azienda sta dicendo tutto il contrario di tutto – spiega Salaro – e visto che non ha nessun tipo di certezze alziamo il livello di questo conflitto sociale e gli scioperi proseguiranno. Per noi il piano industriale resta quello dei quaranta esuberi. Una volta non si presentano, un’altra parlano di licenziamenti, e sembra che chi parla non abbia il mandato di parlare".