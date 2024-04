Agricoltori e allevatori apuani in prima linea. Hanno bloccato i tir carichi di cibo straniero

Gli agricoltori e allevatori apuani in prima linea al blocco per Brennero promosso da Coldiretti per smascherare il falso Made in Italy che ogni giorno entra nel nostro paese, difendere il reddito delle imprese agricole e lanciare la petizione di iniziativa popolare sulla trasparenza per estendere l’indicazione di origine in Europa a tutti i prodotti che finiscono sulle nostre tavole. "Devono essere i cittadini a scegliere cosa mangiare senza rischiare di essere ingannati. – spiega la presidente provinciale, Francesca Ferrari che ha guidato la delegazione - E’ da qui che rilanciamo la nostra battaglia sulla trasparenza dell’origine in etichetta che è un diritto dei cittadini europei. Chiediamo sia una priorità della nuova Commissione Ue e del nuovo Parlamento dopo le elezioni europee. Noi non abbiamo paura della trasparenza".

Un centinaio gli agricoltori partiti dalla nostra provincia che hanno partecipando all’ispezione di un centinaio di cisterne e tir in transito dal passo del Brennero. Al loro interno gli agricoltori hanno trovato fiumi di latte destinati a noti caseifici pronti per diventare yogurt tricolori, centinaia di cosce di maiale allevate in Germania a cui è sufficiente la salatura per poter fregiarsi del marchio Made in Italy o poter essere spacciate come “italiane” e nostrane, poi grano senza alcuna tracciabilità, 23mila chili di pere dal Belgio dirette a Taranto, cipolle dell’est Europa spedite a Parma, tulipani olandesi in viaggio per Verona, 21mila di chili di patate “nordiche” spedite a Crotone, prodotti da forno, carne di maiale e molto altro. Latticini, insaccati, olio, ortaggi, frutta, fiori la cui provenienza è dubbia che sono una piaga per le aziende agricole ed una minaccia per la salute dei cittadini sempre più disorientati.