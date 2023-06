Agorà della salute e Afa day Stand e servizi sanitari in piazza Visite gratis e corsi di ginnastica

Lunigiana capitale del benessere e della prevenzione. Domani al Parco fiere di Barbarasco di Tresana e al castello di Terrarossa nel Comune di Licciana Nardi i cittadini potranno ottenere informazioni su un corretto stile di vita e sottoporsi a visite mediche gratuite. Si comincia al castello di Terrarossa con ‘Lunigiana in salute’, la giornata di prevenzione gratuita di valenza nazionale, organizzata dall’associazione Lunigiana Solidale. Visite ed esami strumentali, misura dell’elasticità, del grasso del fegato e dell’indice Abi, cioè il rapporto tra la pressione arteriosa della braccia e delle gambe nei soggetti diabetici. Non si faranno prenotazioni, dalle 8.30 alle 9.30 volontari consegneranno bigliettini d’accesso fino al massimo di 60 visite. Direttore scientifico della giornata sarà il medico Ferruccio Bonino, scienziato, ematologo di fama internazionale.

"Con questa giornata – spiega il presidente dell’associazione Ezio Peri – ci occupiamo di assistere e aiutare per quanto di competenza gli ammalati di Parkinson e le loro famiglie, ma anche di prevenzione in senso lato. Il tutto in modo gratuito, inizieremo le attività di medicina preventiva e quelle di ausilio agli ammalati di Parkinson, con test e visite". Spostandosi di pochi chilometri si potrà raggiungere il Parco fiere, che ospiterà la sesta edizione dell’Agorà della Salute e la decima edizione dell’Afa Day: dalle 10 la Società della Salute, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la zona Distretto Apuana, l’amministrazione di Tresana in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, la Fondazione Carispezia, il Lions Club Pontremoli Lunigiana daranno vita a un programma ricco e coinvolgente. La giornata sarà dedicata al ricordo di Gianluca Uberti, giornalista recentemente scomparso, pubblicista della Società della Salute dal 2010. A portare i saluti sarà il primo cittadino di Tresana, Matteo Mastrini, che illustrerà il tema della giornata dedicata ai servizi offerti gli anziani e a tutte le loro esigenze, proseguiranno poi i saluti del presidente della SdS Riccardo Varese e della Regione Toscana Eugenio Giani, a moderare l’incontro il direttore della Società della Salute Marco Formato.

"La doppia iniziativa Afa day e Agorà della Salute è un momento importante di prevenzione e di informazione rivolto a tutta la cittadinanza. Misure di prevenzione e promozione di stili di vita sani sono al centro delle nuove politiche sanitarie che stiamo portando avanti per riorganizzare i servizi alla salute rivolti ai cittadini toscani, con l’obiettivo di dare risposte adeguate ai bisogni dei territori, dichiara Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione affari istituzionali. Parteciperà all’iniziativa il presidente dell’ordine degli infermieri della Provincia di Massa Carrara, Luca Fialdini. Alle 10,30 Viviana Fini, psicologa dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, con un momento emozionante che vede coinvolti Alda Rizzoli, Danilo Accialini e gli educatori del Centro Icaro, poi con la vena creativa, sensibile e comunicativa di Flavio Cattani che intratterrà i presenti con la tematica fondamentale del ‘Benessere nell’età avanzata’, per concludersi con l’importanza del movimento in uno stile di vita sano a cura di Pietro Teneggi, l’iniziatore dell’Attività Fisica Adattata nella provincia.

Al termine Francesca Tabardi, consigliere di indirizzo della Fondazione Carispezia procederà alla donazione di due ecografi per l’attività sanitaria della zona Lunigiana. Si inaugurerà il nuovo mezzo della protezione civile FIR SER CB, con la benedizione del parroco e sarà consegnata ai familiari una targa ricordo alla memoria del socio fondatore Aldo Beghè. Durante la manifestazione verrà allestito il Villaggio della salute, dove sarà possibile conoscere i servizi erogati dalla SdS, dalla psichiatria alle dipendenze, le cure primarie, l’attività consultoriale, le cure palliative, senza dimenticare il servizio sociale, la disabilità e anziani.

Grazie al Lions club Pontremoli Lunigiana la cittadinanza potrà usufruire di visite ecografiche alla tiroide e l’ecocolordoppler tronchi sovraortici, visite BPCO, misurazione dei parametri vitali, del monossido carbonio nei tabagisti, alcoltest, simulazione stato di ebrezza e prove di coordinazione motoria, primo soccorso con manovra di disostruzione delle vie aeree e posizione di sicurezza e APP112 a cura del personale del 118.

Monica Leoncini