Agorà della salute a Barbarasco La prevenzione si fa nel parco

di Monica Leoncini

La prevenzione si fa in piazza. Con consigli sul corretto stile di vita e offrendo visite mediche gratuite. Il parco fiera di Barbarasco ha ospitato la sesta edizione dell’Agorà della salute e la decima edizione dell’Afa Day. In occasione della manifestazione è stato allestito il Villaggio della salute, con stand in cui i presenti hanno potuto conoscere i servizi erogati dalla Sds, dalla psichiatria alle dipendenze, cure primarie, attività consultoriale, cure palliative, senza dimenticare il servizio sociale, la disabilità e gli anziani. Spazio al volontariato, con varie associazioni che hanno proposto dimostrazioni di attività come primo soccorso e manovra di disostruzione delle vie aeree. E ancora visite ecografiche alla tiroide e l’ecocolordoppler tronchi sovraortici, misurazione dei parametri vitali, del monossido carbonio nei tabagisti, alcoltest, simulazione stato di ebrezza e prove di coordinazione motoria.

"Riconosco il valore delle attività e dei servizi che vengono erogati dalla Sds – ha detto il sindaco Matteo Mastrini –, ciascuno di noi svolge un ruolo, ci sono visioni diverse, ma tutti devono dare un contributo perché i cittadini siano al centro". I ringraziamenti sono stati affidati al presidente della Sds Riccardo Varese che ha ricordato, attraverso un video commovente, Gianluca Uberti, recentemente scomparso, pubblicista della Sds dal 2010. I saluti della Regione Toscana sono stati affidati al consigliere Giacomo Bugliani. "E’ una giornata di grande soddisfazione – ha evidenziato – la salute nel territorio si declina in questo modo e fa piacere. La Sds si fa apprezzare in tutta la Regione, è una realtà non solo dedicata alla sanità, è anche integrazione con i servizi socio sanitari, ci sono tante risorse e opportunità per i cittadini lunigianesi".

A moderare l’incontro il direttore della Società della Salute Marco Formato, che ha ringraziato i predecessori per il lavoro svolto. Spazio poi agli interventi dedicati al benessere nell’età avanzata, all’importanza del movimento in uno stile di vita sano, una dimostrazione pratica dell’Afa, attività fisica non sanitaria, svolta in gruppo e in luoghi come palestre e centri di aggregazione. Per finire la Fondazione Carispezia ha donato due ecografi per l’attività sanitaria in Lunigiana: un gesto di generosità da parte della Fondazione Carispezia per il territorio che potrà contare su nuovi strumenti diagnostici.