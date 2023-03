Agli “Animosi” con Alda Merini

Al Teatro degli Animosi di Carrara, oggi alle 21, l’"Indagine su Alda Merini Non fu mai una donna addomesticabile”, con Margherita Caravello e Giorgia Trasselli. Un appuntamento promosso dal Comune nell’ambito delle iniziative legate all’8 Marzo. Margherita Caravello, autrice del libro da cui l’opera è tratta, e Giorgia Trasselli danno corpo e voce alla poetessa dei Navigli, con la sua passione indomita e la sua tempra ironica e generosa. Alda Merini è presente in una serie di proiezioni video per raccontare in un coro a tre voci al femminile le più diverse sfumature della verità di una donna, che non è mai una sola. Uno sguardo ravvicinato sulla poetessa più controversa e condivisa, amata e citata da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

Info: telefono 0585 641317; 0585641419; mail [email protected]