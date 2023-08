Aggressioni continue ai volontari "Sono i nostri giovani: è indegno"

di Alfredo Marchetti

"Dopo aver subito l’ennesima aggressione ora diciamo basta. Questi ragazzi sono qui per dare una mano: è vergognoso che vengano trattati in questo modo". Allarme rosso per i volontari che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo per salvare vite. Li vediamo in prima linea quando succede un incidente stradale, sono spesso i primi ad arrivare sul posto per portare conforto a un ferito, non si tirano mai indietro quando c’è da ricoprire turni festivi. E nonostante questo non vengono rispettati. Durante la stagione estiva l’associazione raggiunge picchi di interventi che fanno invidia alle grandi città: 40 al giorno. Le quattro ambulanze di proprietà non smettono mai di correre da una parte all’altra del territorio massese.Il coordinatore della Pubblica assistenza di Marina di Massa, Gianni Tonazzini è determinato a difendere i suoi ragazzi, spesso poco più che ventenni. "Un’altra aggressione nel giro di pochi giorni, la prima è avvenuta in piena notte: un uomo ha rifilato un calcio a uno dei nostri ragazzi. Così non si può andare più avanti. E come se non bastasse martedì ne è successa un’altra..."

È proprio il coordinatore ha raccontarla: "La pubblica assistenza ha risposto a una richiesta d’intervento arrivata da un hotel per codice giallo traumatico. Non trattandosi di situazione critica abbiamo inviato una squadra di giovani volontari, un ragazzo e una ragazza ventenni, un’altra minorenne più l’autista che era suo padre. Arrivati sul posto i volontari hanno realizzato che la paziente era la proprietaria dell’hotel, aggredita dal figlio, un uomo quarantenne che ha aggredito prima i volontari verbalmente e pio, fisicamente il team leader. I volontari sono riusciti a scappare salendo sulle scale e a rifugiarsi nella stanza in cui si era chiusa la paziente fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sono stati poi refertati tutti e tre al pronto soccorso: non ci volevano andare, ma mi è sembrato doveroso seguire la prassi: 8 giorni di referto per il team leader, 5 giorni per le ragazze a causa dello spavento. La ventenne è al lavoro da neanche un mese".

Tonazzini prosegue nel suo racconto: "Alla fine abbiamo deciso di denunciare il fatto ai carabinieri. Lo zaino che aveva in dotazione il team leader è stato scaraventato fuori dalla finestra dal secondo piano da quell’uomo. Tutta la strumentazione al suo interno è da buttare. Mi dispiace davvero molto per queste persone che danno il loro supporto e vengono trattati in questo modo".

Ma la situazione ancora più grave emerge dal prosieguo della testimonianza: "Siamo intervenuti a Marina di Carrara per quella donna che era deceduta alla Fossa Maestra alcuni giorni fa. Una volta raggiunta l’auto c’erano alcune persone che stavano riprendendo con il loro cellulare. Lo trovo poco rispettoso. Era buio, abbiamo chiesto ai presenti se ci facevano luce con la ’torcia’ del telefono: sono scappati tutti. Mi sembra davvero paradossale tutto questo. Fortunatamente le portiere dell’auto erano aperte e siamo riusciti a estrarla dall’abitacolo". "Per poi non parlare – prosegue – di quando arriviamo su un posto, ad esempio in spiaggia per salvare uno che stava affogando, e ci insultano dicendoci: ’non servite a niente, non c’è il medico, cosa siete venuti a fare?’. Ripeto, questi ragazzi ci mettono cuore, meritano rispetto".