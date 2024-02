Aggressioni alla stazione, un Daspo. Accesso vietato all’area per 6 mesi

Si comportava in maniera particolarmente molesta – era aggressivo e pericoloso per residenti e turisti, a causa dell’assunzione di alcool associata probabilmente a quella di farmaci – un 29enne nigeriano nei cui confronti è stata emessa nei giorni scorsi dal questore di Massa Carrara, Santi Allegra, la misura di prevenzione del Daspo urbano. Per lui, su proposta del posto di polizia ferroviaria di Pontremoli, è scattato il divieto.

Il provvedimento è nato a seguito di diversi interventi effettuati nella zona della stazione da parte della polizia ferroviaria e nel corso delle operazioni “ad alto impatto” disposte dal questore in Lunigiana. Durante queste ultime, il 29enne nigeriano è stato più volte controllato e trovato spesso in stato di ubriachezza. L’uomo, con diversi precedenti di polizia, era stato segnalato più volte come soggetto molesto, noto per essere un forte assuntore di sostanze alcoliche che, probabilmente associate a farmaci, lo rendono particolarmente aggressivo e pericoloso. L’individuo, spesso, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool assumeva atteggiamenti incontrollati verso i passanti, ingenerando un senso di timore nei frequentatori della stazione. Il suo comportamento aveva creato allarme sociale poichè spesso aggressivo e incontrollato in un’area frequentata da turisti e residenti pendolari. Così all’uomo, reiteramente colto in stato di ubriachezza, è stato notificato il provvedimento del Divieto di accesso e stazionamento a tutta l’area interna ed esterna della stazione di Pontremoli per 6 mesi: la violazione del provvedimento è punita con l’arresto fino a un anno. Il provvedimento del questore mira a tutelare la sicurezza urbana, assicurando la vivibilità della zona stazione, attraverso il divieto di farvi sostare quegli individui responsabili di comportamenti pericolosi per la quiete pubblica.