Aggredito e pestato in centro. Difende la moglie e lo picchiano. In ospedale con il timpano rotto

Un brutto episodio che ha turbato la comunità di Villafranca. Un’aggressione in piena regola, che si è svolta nella prima serata di giovedì scorso nei pressi di via Malaspina, nella zona vicino la stazione ferroviaria di Villafranca Lunigiana, a non molta distanza dal centro. E’ lì che un 54enne residente a Mulazzo è intervenuto per fermare il discutibile comportamento tenuto da un gruppetto di giovani, a quanto pare stranieri, che stavano mangiando e bevendo nei pressi del locale della moglie tenendo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un comportamento non proprio consono al rispetto delle persone e dei luoghi.

Il 54enne sarebbe quindi intervenuto a difesa della consorte, che avrebbe già in precedenza ripreso i giovani per i loro schiamazzi. Anch’egli li avrebbe redarguiti per il loro comportamento. Invece di smettere, il gruppo con furia improvvisa ha aggredito in modo brutale il malcapitato, riempiendolo di botte. L’uomo è così finito a terra, perdendo conoscenza e in conseguenza delle percosse avrebbe riportato un trauma cranico, varie lesioni e la rottura di un timpano. E’ intervenuto il 118 che l’ha trasferito all’ospedale delle Apuane a Massa, poi a Pisa. I carabinieri di Pontremoli sono intervenuti per le indagini e a quanto pare uno dei giovani stranieri sarebbe stato individuato, persona già nota alle forze dell’ordine. L’ha confermato nel pomeriggio di ieri il sindaco Filippo Bellesi in un post: "Circa l’aggressione a Villafranca sono in corso le indagini dei carabinieri il colpevole è gia stato individuato e presto ne sara’ data comunicazione dalle stesse forze dell’ordine. Sono in contatto con la famiglia della persona offesa le cui condizioni, fortunatamente, stanno migliorando".

Roberto Oligeri