Aggredisce la ex ma lei si salva chiamando aiuto

Una donna è riuscita a sfuggire all’ennesima violenza da parte del suo ex grazie al cellulare: in pratica si è salvata con una telefonata e grazie all’arrivo tempestivo dei carabinieri. La donna si era rifugiata in valle del Serchio proprio per sfuggire all’uomo che l’aveva già aggredita lo scorso anno, quando vivevano in Lunigiana: in quel caso l’uomo aveva tentato di incendiare l’abitazione del vicino che aveva protetto la compagna. Nonostante la fuga in Garfagnana per sottrarsi alle violenze, il 26enne è riuscito a rintracciare la ex, straniera, e ha tentato di introdursi con la forza nella sua abitazione, prendendo a calci la porta. All’arrivo dei carabinieri si è dato alla fuga a piedi sulle rive del fiume Serchio dove è stato bloccato dai militari. La donna, sotto shock, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale.