Aggredirono i leghisti Indagati sette anarchici Tra i reati, anche la rapina

La Digos ha individuato sette anarchici ritenuti gli autori del brutale assalto al banchetto della Lega a Carrara avvenuto lo scorso settembre. Quel giorno i militanti del partito di Salvini vennero malmenati e minacciati mentre il materiale di proganda veniva portato via come trofeo. Ebbene, gli investigatori della Questura di Massa-Carrara, al termine di una approfondita indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito una serie di perquisizioni (personali e locali), a Lecce, Perugia e Crotone. Nel mirino sia cinque anarchici di queste città che quel giorno erano a Carrara, sia due apuani che, forse per prudenza, si sono spostati fuori regione. Il blitz grazie al Pm titolare delle indagini, che ha condiviso i reati contestati e il quadro probatorio riscontrato dagli investigatori. Ma torniamo ai “fattacci“ di Marina, quando alcuni esponenti di un corteo anarchico, con violenza e minaccia, sottraevano il banchetto della Lega dove era esposto materiale politico. In questi mesi uomini e donne della Digos hanno raccolto "plurimi, concordanti e oggettivi elementi di prova - si legge in una nota - idonei a delineare un quadro indiziario di rilevante gravità nei confronti delle persone indagate". E il Gip ha ritenuto le prove tali da giustificare, come misura cautelare, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. In sostanza, l’attività investigativa, corroborata dalle immagini della videosorveglianza, ha permesso di individuare le responsabilità individuali. Così ai sette sono state contestate, a vario titolo, accuse pesanti come rapina e altri reati minori. Le perquisizioni hanno anche consentito di rinvenire il corpo del reato e gli indumenti indossati dagli anarchici al momento dell’aggressione. "Si è trattato - scrivono in Questura - di un episodio di rilevante gravità, che ha visto, in una escalation di violenza, un corteo improvvisato di circa 50 anarchici, in prevalenza di altre province, sfilare tra le vie di Marina, da cui si sono sganciati alcuni manifestanti per percuotere e minacciare gli esponenti della Lega, mentre altri sottraevano il banchetto del partito e materiale di propaganda, portandoli via come trofei. Il quadro indiziario sarà valutato in sede di giudizio, anche in contraddittorio con gli indagati, che nell’interrogatorio di garanzia avranno la possibilità di fornire la loro versione dei fatti".

A.Lup.