Affluenza in calo: ha votato il 46,9% Ma oggi la sfida si riapre fino alle 15

Cala e di tanto l’affluenza alle urne rispetto al 2018. Fino alle 23 di ieri sera ha votato il 46,92% degli elettori. Cinque anni fa era andato alle urne il 62,45%. E’ il 15% in meno. Un dato che potrebbe avere ripercussioni sull’esito del voto. Ma i seggi sono aperti anche oggi dalle ore 7 alle 15. Il calo era già evidente fin dall’inizio della domenica: alle 12 aveva votato il 13,37% contro il 19,28% del 2018; alle ore 19 si era recato alle urne il 36,83% contro il 43,73% di cinque anni fa. Ricordiamo che in caso di ballottaggio tra i due candidati più votati si tornerà alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio.

In attesa di saper chi vincerà, una residente del centro ha scritto al giornale una lettera dove, in sostanza, accusa i candidati “di predicare bene e razzolare male“. "Sono una cittadina che, purtroppo da anni, subisce l’inquinamento acustico. Inquinamento acustico causato in primis dalla musica a tutto volume proveniente in gran parte, ma non solo, dalle piazze e che aumenta nel periodo primaverile ed estivo. Anche la campagna elettorale è stata un pretesto per eccedere, soprattutto venerdì scorso. Sono stata costretta ad uscire di casa alle 22.30 per recarmi a chiedere di abbassare il volume all’evento di chiusura di un candidato a sindaco: era così alta da far tremare i vetri. Stessa situazione (musica altissima) in altre piazze con comizi di candidati di vari partiti. Dopo aver chiesto di abbassare la musica, non potendo rientrare per il troppo rumore, ho cercato rifugio in strada dove ho trovato situazioni analoghe. Direte che era la chiusura della campagna elettorale e bisogna portare pazienza. Io e altre persone l’abbiamo da anni. Ma mai avrei pensato che si sarebbe arrivati a tanto! Persino coloro che si propongono come sindaco, anzichè dare un esempio ai giovani, superano i limiti tollerabili di suono, dando un modello disdicevole".

Una polemica si apre, una si chiude. L’associazione Libertà e Diritti dichiara infondate le contestazioni di ineleggibilità mosse da Stefano Benedetti al candidato a consigliere comunale Mauro Rivieri perchè membro della Commissione elettorale. "La Prefettura ha chiarito che non esistono impedimenti".

L’ultima notizia riguarda il seggio a Romagnano. Il presidente ieri ha visto una elettrice che faceva col cellulare una foto alla scheda. Non si può fare: il voto è segreto (anche per evitare i cosiddetti voti di scambio). Sono intervenute le forze dell’ordine di stanza al seggio e il telefonino è stato sequestrato.