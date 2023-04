Affittare casa durante l’estate Tutti i documenti da presentare

Arriva l’estate e chi desidera affittare la propria abitazione deve mettersi in regola. La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad esempio tramite un agenzia immobiliare), lo comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati. La comunicazione riguarda alcune informazioni relative all’attività svolta (quali, ad esempio: il periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio, il numero delle camere e dei posti letto; i siti web su cui si pubblicizza l’alloggio) e l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività. Effettuata la comunicazione la persona interessata riceverà via email il modello compilato in formato pdf. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Massa.