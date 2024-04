’Affaire’ Accademia, polemiche senza sosta

Non si placano le polemiche attorno all’Accademia di belle arti, ancora orfana di un nuovo direttore dopo la sentenza del Tar Toscana che ha dichiarato ineleggibile la professoressa Silvia Papucci. A presentare il ricorso per mancanza dei requisiti di anzianità, giudizio confermato anche dal Consiglio di stato, è stato l’ex direttore Marco Baudinelli. Una situazione che sta creando mal di pancia anche tra il corpo docenti. Di ieri una lettera dove i professori Giovanni Chiapello, Vittorio Piccotti, Alberto Semeraro e Francesca Taliani, affermano che non tutti i professori vogliono arrivare a nuove elezioni. "La brutta vicenda delle elezioni del direttore in cui è stata trascinata l’Accademia da un anno a questa parte si arricchisce di un ennesimo, poco edificante, episodio – scrivono i tre docenti –. Oggi sui giornali si dà voce ad una lettera firmata dai presidi delle scuole dell’Accademia, che chiede ‘l’integrale rinnovo della procedura elettorale’, non rispettando quindi le sentenze del Tar della Toscana e del Consiglio di Stato, in nome di una presunta autonomia del corpo docente che è stato tenuto all’oscuro di questa iniziativa, veicolata in modo alquanto discutibile se non "carbonaro" e non condivisa nei canali istituzionali dell’Accademia".

"A noi risulta falso che questa lettera sia stata firmata da tutti i presidi, e alcuni di quelli che l’hanno fatto si stanno smarcando dall’infelice iniziativa – proseguono i tre –. Questo la dice lunga sul concetto di democrazia e rispetto delle regole, se non delle leggi e delle sentenze, che alcuni dei firmatari rivendicano e allo stesso tempo smentiscono, nei fatti, con i loro comportamenti. ‘Democracy dies in darkness’, ovvero ‘La Democrazia muore nell’oscurità’ recita la testata del Washington Post nella versione web, ma evidentemente all’Accademia di Carrara questo giornale non lo legge nessuno".