Aeroporto, riassunzioni a Cinquale Tornano i professionisti di Aeroclub

Nessuna sospensione dell’operatività dell’aeroporto di Cinquale neppure fino a lunedì. Il comandante Jacopo Del Carlo, commissario straordinario della struttura, carte alla mano respinge con fermezza alcune indiscrezioni circolate sui social ma conferma invece che i dipendenti Aeroclub da lunedì passeranno a Medicea, il nuovo provider dei servizi antincendio per l’aeroporto di Cinquale. "L’accordo sarà firmato domani (oggi, domenica, ndr) oggi alla presenza del sindacato e lunedì gli ex dipendenti dell’Aeroclub entreranno in forza con la funzione di garantire i servizi antincendio". Al momento il comandante Del Carlo non si sbilancia sul numero esatto, dovrebbero comunque essere almeno 6 sui 7 della precedente gestione, perché ogni aspetto degli accordi nel passaggio di uomini e mezzi rientra nel confronto diretto fra il nuovo provider, Medicea, e Aeroclub.

"Non nego – prosegue Del Carlo – che nella scelta del provider avessi chiesto di tenere un occhio di riguardo per il personale locale. Attendo ora la comunicazione della lista del personale da parte di Medicea e lunedì ci sarà un cambio dell’assetto nella gestione dell’aeroporto". Lo stesso vale per il passaggio dei mezzi antincendio e di altri strumenti da Aeroclub a Medicea, sui quali Del Carlo non è intervenuto direttamente. "Il passaggio di altri asset alla società non è di mia conoscenza – spiega il commissario –. Il mio interesse principale a cui ho guardato con attenzione era quello del personale. Su mezzi e strumenti, comunque da lunedì ‘Medicea’, come da precedenti accordi, entrerà in servizio con il passaggio di consegne. Era una data messa a calendario anche in caso di esecutività dello sgombero posticipata".

Nello stesso giorno finirà il supporto attivo da parte dei vigili del fuoco per l’antincendio. Il commissario ci tiene inoltre a evidenziare l’operatività dell’aeroporto, in risposta ad alcune notizie circolate su internet: "A ora (quindi fino alle ore 16.45 di sabato ndr) abbiamo avuto 6 movimenti del Pegaso in tre missioni, sono decollati due ultraleggeri e due aerei di aviazione generale. Un elicottero ha fatto da pick up per un vip qui all’aeroporto".

Ma sul nome del vip il comandante non si sbottona. Movimenti che fanno ben sperare per gli incassi del Comune che almeno dovranno coprire poi le spese di gestione. "Al momento, in questo piccolo scampolo di agosto, i movimenti hanno generato un minimo di entrate – sottolinea – . C’è un piccolo utile ma è presto per fare i conti ora che siamo partiti con una gestione emergenziale".