Aeroporto, querelle infinita "La gestione e l’elisoccorso sono due questioni distinte"

"La gestione dell’aeroporto di Cinquale e dei servizi di antincendio e rifornimento per l’elisoccorso sono due questioni distinte. Una insiste dentro l’altra ma in maniera separata, come evidenziato anche nelle sentenze della giustizia amministrativa. Il punto di contatto è che fino a oggi la gestione dell’aeroporto è stata nelle mani dell’aeroclub ma al tempo stesso Avincis, che si occupa per conto della Regione dell’elisoccorso di Cinquale, ha affidato i servizi di rifornimento e antincendio allo stesso aeroclub. Ma non è obbligatorio che i due percorsi siano legati". Il sindaco Francesco Persiani prova a fare chiarezza sulla vicenda dell’aeroporto.

"L’aeroclub è l’attuale gestore di fatto delle aperture e chiusure fino a quando non lascerà la struttura, e lo è stato nella pendenza della controversia legale poi risolta dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. Ora l’amministrazione entrerà con una gestione ponte con personale qualificato: decisione di cui è stata messa al corrente Enac. Stiano individuando un commissario che gestirà in via temporanea per conto del Comune l’aeroporto. Una scelta che lo stesso aeroclub ha riconosciuto legittima: non si opporranno al passaggio di consegne". Allora cosa complica la vicenda? "All’interno dell’area portuale c’è l’elisuperficie che rientra in un accordo Regione-Asl come piazzola per elisoccorso e antincendio. Due cose distinte, tant’è vero che se anche all’aeroporto mancasse un gestore e fosse emesso un Notam di chiusura da Enac, l’elisuperficie potrebbe essere autonoma. Questo però determinerebbe una suddivisione fisica delle superfici. Quindi Regione-Asl devono rendere autonoma la gestione di antincendio e rifornimento l’elisoccorso. Questo dipende da Avincis, che in altre sedi si occupa di antincendio e rifornimento per l’elisoccorso in maniera autonoma". Dunque pare che Avincis potrebbe persino decidere di affidaria ad aeroclub o a un’altra società che si faccia carico dei dipendenti. "Un servizio per il quale viene elargito un corrispettivo di 16mila euro al mese". Quindi un commissariamento ponte per la gestione dell’aeroporto e un nuovo affido dei servizi collegati all’elisoccorso da parte di Avincis sono le due chiavi per risolvere il problema? "Sì, io non voglio certo perdere l’elisoccorso e il servizio di antincendio boschivo, che per quanto mi risulta non è stato spostato per questa vicenda, ma per scelte differenti della Regione. Il Comune ha però diritto di gestire l’aeroporto nella maniera che ritiene opportuna e vogliamo farlo senza neppure un giorno di chiusura. Stiamo assestando una variazione di bilancio per la gestione ponte commissariale. Forse non entro il 31 luglio, ma di certo magari ad agosto, per preparare il bando per la riqualificazione e gestione per i prossimi anni". C’è anche la causa sul debito che il Comune dice di vantare nei confronti dell’aeroclub. "Si parla di circa 300mila euro ma il contenzioso è in essere anche se una parte è già esecutiva".

