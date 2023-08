Aeroporto Massa: Nuove Tariffe dei Servizi - Enac, Regolamento di Scalo

Il Comune è tornato nella piena gestione dell’aeroporto di Cinquale, quindi si deve occupare anche di incassare le entrate dei servizi forniti nello scalo. Anche se c’è un commissario a presidiare le operazioni, con alcuni fornitori per prestazioni specifiche come carburante o antincendio, tutti gli introiti devono finire poi nelle casse di palazzo civico e per riuscire a registrare ingressi e uscite serve un’apposita voce di bilancio. Sembra una semplice pratica burocratica ma in realtà per l’amministrazione pubblica si tratta di una manovra essenziale per poter ‘incassare’ e rendicontare a bilancio. Del Carlo è quindi commissario dal 7 agosto, in funzione operativa di gestione dal 23 e nella stessa data si è riunita la giunta, presieduta dal vicesindaco Andrea Cella, che ha quindi definito le tariffe per ciascuno dei servizi erogati all’aeroporto, come stabilito dal Regolamento di scalo approvato da Enac a dicembre: "Tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto di Massa Cinquale, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati", ossia diritti di approdo partenza, stazionamento sul piazzale scoperto – hangar, apertura anticipata o chiusura posticipata dell’aeroporto. Nel frattempo sono state effettuate anche altre due manovre da palazzo civico: il 17 agosto è stata approvata una variazione di bilancio che istituisce una casella contabile "Entrate correnti da gestione aeroporto di Massa" mentre l’11, giorno precedente allo sgombero di Aeroclub, è stata inviata a Enac una proposta di modifica al Regolamento di scalo di dicembre che con tutta probabilità conterrà lo stralcio della presenza dell’Aeroclub e di ogni suo ruolo operativo prima ricoperto all’interno dello scalo.

Sul sito del Comune è apparsa anche la prima pagina dedicata all’aeroporto con contatti del commissario e degli uffici competenti, sotto il dirigente Fernando Della Pina. Senza entrare nel merito delle tariffe, suddivise per tipo di servizio e delle dimensioni dei velivoli, compresi gli stazionamenti con abbonamenti anche mensili, ora bisognerà capire se questi incassi saranno sufficienti a coprire le maggiori spese dovute alla gestione commissariale.