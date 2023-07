Aeroporto di Massa-Cinquale, scade la prima proroga, ma si trova un compromesso

A fine luglio, com’è noto, scade la prima proroga concessa dal Comune di Massa all’Aeroclub per liberare l’area dell’aeroporto di Marina di Massa-Cinquale, in ottemperanza all’ordinanza di sgombero che di fatto è diventata operativa dopo le recenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. La vicenda è complessa sotto il profilo burocratico ma sembra che dopo il recente vertice fra tutte le parti in causa si sia trovato un compromesso. L’addio dell’Aeroclub nella gestione dello spazio e dei servizi dovrebbe essere scontato e senza ulteriori scontri diretti con l’amministrazione. Potrebbe però essere concesso più tempo allo stesso Aeroclub per fare la consegna e rilasciare l’area e la struttura così da permettere anche al Comune di trovare una gestione provvisoria in sostituzione di quella dell’Aeroclub, per garantire la prosecuzione dei servizi, in particolare quelli dell’elisoccorso. Una gestione-ponte limitata al tempo necessario per dare il via libera al bando di gara.