Aeroporto di Cinquale Via alla ’gestione ponte’ Il Comune cerca privati per gestire l’antincendio

E’ il 21 agosto la nuova data fissata dall’amministrazione comunale di Massa per lo sgombero dell’Aeroclub dall’aeroporto di Massa-Cinquale e per l’avvio della nuova gestione ponte che a questo punto potrebbe avere un sistema misto, pubblico e privato con quest’ultimo in particolare addetto all’antincendio e forse anche senza un commissario delegato da parte della giunta. Sono le linee di indirizzo che la giunta del sindaco Francesco Persiani ha approvato all’unanimità nella seduta del 3 agosto. Scadenze da rispettare a stretto giro di posta anche perché bisogna mettere lo scalo in regola, non solo sotto il profilo dei rapporti di gestione, ma anche per quanto riguarda le difformità rilevate da Enac durante un sopralluogo effettuato a metà marzo.

Il 21 agosto, quindi, il Comune potrebbe rientrare nella gestione diretta dello scalo, con lo sgombero di Aeroclub, salvo ulteriori necessarie proroghe tecniche. Un nuovo tipo di gestione in cui palazzo civico avrà importanti compiti operativi, stando a quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla giunta. Partiamo dal ‘partner’ privato dell’operazione, da individuare con tutta probabilità attraverso una procedura diretta dato che si tratta di un aspetto molto delicato ma comunque non eccessivamente oneroso: sta agli uffici patrimonio individuare un operatore economico che "gestisca e coordini le attività" e questo deve partire soprattutto da un fornitore per il servizio antincendio, oltre al presidio dell’aeroporto così da garantire i livelli di sicurezza dell’area. Presidio si sicurezza che riguarda aspetti come monitoraggio ostacoli, ispezione pista, coordinamento movimenti, segnalazione eventi aeronautici e compilazione del registro di scalo. In tutto dovrà essere garantita l’apertura dello scalo per almeno 8 ore al giorno, oltre adaltre attività accessorie necessarie dal punto di vista operativo come ad esempio assistenza ai viaggiatori, apertura varchi, eventuali comunicazioni radio. Con il supporto dello stesso partner, inoltre, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a superare le non conformità dello scalo come emerse dall’ispezione Anac di marzo. Ma alcuni aspetti della gestione resteranno comunque sotto un controllo più o meno diretto di palazzo civico.

La polizia municipale dovrà assicurare la vigilanza all’interno e all’esterno dello scalo, i lavori pubblici si occuperanno delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne efficacia ed efficienza. Inoltre gli uffici del settore patrimonio dovranno definire al meglio i rapporti con Usl Toscana Nord Ovest per quanto riguarda il servizio di elisoccorso, che poi rappresenta il vero nodo della questione visto che per l’elisuperficie, riporta l’atto di giunta, il servizio antincendio "è indispensabile per il funzionamento". Servizio che oggi è svolto da Aeroclub. Una gestione ponte, comunque, in attesa che venga realizzato e appaltato il maxi progetto di partenariato pubblico-privato per il rilancio e la riqualificazione dello scalo.